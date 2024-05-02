Бойцы ССО поразили третий вражеский ЗРК "Бук" за неделю (видео)

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций (ССО) поразили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" на Сумском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"По целям операторы ССО нанесли огневое поражение ударными дронами. Оккупанты тщетно пытались потушить огонь и спасти технику", - пишет канал.

В результате поражения была уничтожена пуско-заряжающая установка с шестью ракетами. Огневая установка комплекса "Бук-М1" была повреждена.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла около 470 870 солдат. Только за минувшие сутки потери врага составили около 1030 оккупантов. Также было уничтожено:

20 танков;

29 боевых бронированных машин;

20 артиллерийских систем и не только.

Еще два "Бука" были поражены в конце апреля.