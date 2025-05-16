Бійці ССО вполювали FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" (відео)

"Ка-52 "Алігатор" спробував влаштувати "бойове патрулювання" над українськими полями. Але не врахував головного - в небі вже чекала група тактичних ударних БпАК Bombus. Влучна робота, холодний розрахунок і - черговий мінус у флоті окупантів. Працюємо далі!", - розповіли бійці ССО.

Як видно на опублікованих кадрах, ворожий вертоліт було впольовано прямо у польоті.