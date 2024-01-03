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Бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по экипажу оккупантов, запускавших дроны ZALA (видео)

Запорожская область, Среда 03 января 2024 15:10
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Бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по экипажу оккупантов, запускавших дроны ZALA (видео) Фото: украинский военный управляет HIMARS (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы Сил специальных операций скорректировали огонь HIMARS по вражескому экипажу БпАК, который запускал разведывательные беспилотники ZALA на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

Как сообщается, на Запорожском направлении операторы одного из подразделений ССО обнаружили экипаж БпАК ZALA противника, который пытался провести разведывательные действия.

Операторы привели и скорректировали по враждебной цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

В результате огневого поражения уничтожены экипаж БпАК, их транспорт и вражеский беспилотник.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру среды, 3 января, составили 680 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 361 500 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 БПЛА и 73 ракеты.

В частности, на Таврическом направлении за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 400 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили 40 единиц военной техники врага.

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