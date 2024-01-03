Бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по экипажу оккупантов, запускавших дроны ZALA (видео)
Бойцы Сил специальных операций скорректировали огонь HIMARS по вражескому экипажу БпАК, который запускал разведывательные беспилотники ZALA на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.
Как сообщается, на Запорожском направлении операторы одного из подразделений ССО обнаружили экипаж БпАК ZALA противника, который пытался провести разведывательные действия.
Операторы привели и скорректировали по враждебной цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.
В результате огневого поражения уничтожены экипаж БпАК, их транспорт и вражеский беспилотник.
Потери России в Украине
По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру среды, 3 января, составили 680 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 361 500 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 БПЛА и 73 ракеты.
В частности, на Таврическом направлении за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 400 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили 40 единиц военной техники врага.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.