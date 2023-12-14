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Бійці ССО вдало атакували росіян на Куп’янському напрямку (відео)

Фото: бійці ССО вдало атакували росіян на Куп’янському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Сил спецоперацій вдало атакували російських окупантів на Куп’янському напрямку. Воїни показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

На опублікованих кадрах зафіксована робота операторів 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій.

Воїни проводять спеціальну розвідку, виявляють позиції, техніку і скупчення живої сили противника, корегують та наносять вогневі ураження по ворожих цілях. На відео захисники з дронів атакували окупантів на Куп’янському напрямку. Оператори скинули "вибухові" подарунки для росіян.

"ССО України продовжують працювати на всіх операційних напрямках і спільно з іншими підрозділами Сил оборони давати відсіч російським окупаційним військам", - додають захисники.

 

Втрати російської армії

Російське Міністерство оборони не розкриває втрат своєї армії та техніки на війні проти України. 

Опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 36 тисяч окупантів, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 197 льотчиків.

При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 342 тисячі окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 1300 росіян. Також з початку повномасштабної війни знищено вже 324 літаки та 324 вертольоти РФ.

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