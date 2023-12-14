Бойцы ССО удачно атаковали россиян на Купянском направлении (видео)

На опубликованных кадрах зафиксирована работа операторов 3 отдельного полка Сил специальных операций.

Воины проводят специальную разведку, выявляют позиции, технику и скопление живой силы противника, корректируют и наносят огневые поражения по вражеским целям. На видео защитники атаковали оккупантов на Купянском направлении. Операторы сбросили "взрывные" подарки для россиян.

"ССО Украины продолжают работать на всех операционных направлениях и совместно с другими подразделениями Сил обороны давать отпор российским оккупационным войскам", - добавляют защитники.

Потери русской армии

Российское Министерство обороны не раскрывает потери своей армии и техники на войне против Украины.

Оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 36 тысяч оккупантов, погибших на войне в Украине. Среди них по меньшей мере 197 летчиков.

При этом Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 342 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили около 1300 россиян. Также с начала полномасштабной войны уничтожены уже 324 самолета и 324 вертолета РФ.