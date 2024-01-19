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Бійці ССО уразили позиції росіян під Бахмутом і взяли в полон окупанта

Бахмутський район, П'ятниця 19 січня 2024 19:42
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Бійці ССО уразили позиції росіян під Бахмутом і взяли в полон окупанта Архівне фото: Бійці ССО уразили позиції росіян під Бахмутом і взяли в полон одного окупанта (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни на Бахмутському напрямку вразили передові позиції росіян і змогли взяти в полон одного окупанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Оператори 8-го окремого полку ССО під час роботи на Донеччині взяли в полон військовослужбовця ворожих військ", - ідеться в заяві.

Зазначається, що після проведення розвідки та ураження передових позицій противника оператори помітили, що один із солдатів ворога втратив орієнтування в просторі та намагається пересуватися окопами.

Бійці ССО уразили позиції росіян під Бахмутом і взяли в полон окупанта

Фото: Полонений (facebook.com/usofcom)

Військовополонений розповів, що нібито через фінансові проблеми він підписав контракт із російською армією і після трьох днів підготовки вирушив на війну в Україну.

"На камеру він радить своїм співвітчизникам не йти в окупаційне військо і впевнений, що війна проти України - це тотальне знищення російського населення.
Військовополоненого було передано до відповідних органів для поповнення обмінного фонду", - додали в ССО.

ЗСУ беруть у полон росіян

Нещодавно командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку українські військові взяли в полон майже 30 російських окупантів.

Також повідомлялося, що Сили оборони взяли в полон щонайменше 41 російського військового з тимчасово окупованого Криму. Більшість із них, імовірно, громадяни України.

Командувач Східного угруповання ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео, на якому українські військові взяли в полон командира відділення 350 мотострілецького полку РФ із Санкт-Петербурга.

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