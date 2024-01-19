Бійці ССО розбили цілий дивізіон артилерії окупантів на півдні (відео)

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) за 10 днів розбили цілий дивізіон артилерії окупантів на півдні. Також під удар потрапили танк та БТРи ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Сил спеціальних операцій.

"За 10 днів роботи одна з груп ударних БпАК 73-го морського центру ССО знищила дивізіон артилерійських засобів противника, а також кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, внаслідок професійних дій наших операторів ворог втратив:

гаубиці Д-30;

танк;

БТРи.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті протягом доби сталося 127 бойових зіткнень. Війська агресора не залишають спроб оточити та захопити Авдіївку на Донеччині. Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ ведуть важкі позиційні бої на багатьох ділянках фронту. На Авдіївському напрямку ворог активно використовує бронетехніку для підтримки піхоти, проте зазнає великих втрат.