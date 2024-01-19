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Бойцы ССО разбили целый дивизион артиллерии оккупантов на юге (видео)

Украина, Пятница 19 января 2024 14:59
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Бойцы ССО разбили целый дивизион артиллерии оккупантов на юге (видео) Фото: бойцы ССО разбили целый дивизион артиллерии оккупантов на юге (24tv)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Сил специальных операций (ССО) за 10 дней разбили целый дивизион артиллерии оккупантов на юге. Также под удар попали танк и БТРы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций.

"За 10 дней работы одна из групп ударных БпАК 73 морского центра ССО уничтожила дивизион артиллерийских средств противника, а также несколько единиц бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.

В частности, в результате профессиональных действий наших операторов враг потерял:

  • гаубицы Д-30;
  • танк;
  • БТРы.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 127 боевых столкновений. Войска агрессора не оставляют попыток окружить и захватить Авдеевку в Донецкой области. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ ведут тяжелые позиционные бои на многих участках фронта. На Авдеевском направлении враг активно использует бронетехнику для поддержки пехоты, однако несет большие потери.

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