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Бійці ССО показали захоплення позицій росіян та знищення ворога під Бахмутом (відео)

Новость на русском →
Бахмут, Вівторок 10 січня 2023 13:36
Бійці ССО показали захоплення позицій росіян та знищення ворога під Бахмутом (відео) Фото: бійці ССО показали захоплення позицій росіян та знищення ворога під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сили спеціальних операцій показали унікальні кадри захоплення позицій росіян і знищення особового складу противника на околицях Бахмута. Відео бійці оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Вночі під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони, оператори ССО України провели штурм опорного пункту, який утримували російські солдати", - йдеться в повідомленні.

Як розповідають військові, цей опорний пункт раніше утримувався українськими військовими, втім був втрачений внаслідок атак військ РФ.

"Завдяки професійній злагодженій роботі підрозділ ССО швидко винищив противника, який чинив опір. Позиції ворога перейшли під контроль операторів Сил спеціальних операцій", - зазначено в повідомленні.

Вказано, що в підсумку проведеної операції бійці ССО знищили 13 і взяли в полон 5 російських військових.

Нагадаємо, нещодавно українські снайпери показали як знищують російських військових на Бахмутському напрямку.

Додамо, раніше морські піхотинці показали, як знищили тиловий пункт російських окупантів на Донбасі.

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