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Бойцы ССО показали захват позиций россиян и уничтожение врага под Бахмутом (видео)

Новина українською →
Бахмут, Вторник 10 января 2023 13:36
Бойцы ССО показали захват позиций россиян и уничтожение врага под Бахмутом (видео) Фото: бойцы ССО показали захват позиций россиян и уничтожение врага под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Силы специальных операций показали уникальные кадры захвата позиций россиян и уничтожения личного состава противника в окрестностях Бахмута. Видео бойцы обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командования Сил специальных операций ВСУ.

"Ночью под прикрытием подразделения огневой поддержки Сил обороны операторы ССО Украины провели штурм опорного пункта, который удерживали российские солдаты", - говорится в сообщении.

Как рассказывают военные, этот опорный пункт ранее содержался украинскими военными, впрочем, был потерян в результате атак войск РФ.

"Благодаря профессиональной слаженной работе подразделение ССО быстро уничтожило противника, оказавшего сопротивление. Позиции врага перешли под контроль операторов Сил специальных операций", - говорится в сообщении.

Указано, что в результате проведенной операции бойцы ССО уничтожили 13 и взяли в плен 5 российских военных.

Напомним, недавно украинские снайперы показали, как уничтожают российских военных на Бахмутском направлении.

Ранее морские пехотинцы показали, как уничтожили тыловой пункт российских оккупантов на Донбассе.

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