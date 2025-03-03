Бійці ССО показали відео влучного знищення російської САУ "Мальва"

Зазначається, що САУ було виявлено під час повітряної розвідки одного з напрямків фронту. Оператори ССО передали координати цілі артилерії дружнього підрозділу та скоригували вогонь.

Унаслідок точного удару ворожа САУ була знищена.

Також в результаті детонації боєприпасу пошкоджено квадроцикл, який використовувався для обслуговування "Мальви".

Що відомо про САУ "Мальва"

2С43 "Мальва" - це сучасна російська самохідна артилерійська установка (САУ) калібру 152 мм, яка відрізняється колісним шасі замість традиційного гусеничного. Вона розроблена для забезпечення високої мобільності та швидкого розгортання в бойових умовах, що дає змогу ефективно підтримувати війська на великих відстанях.

Основною особливістю "Мальви" є її артилерійська система, яка використовує перевірену гармату 2А64 від САУ "Мста-С", встановлену на шасі вантажівки "БАЗ-6010-027" із колісною формулою 8×8.

Відсутність броньованої башти дозволяє зменшити масу установки, що покращує її транспортованість і дозволяє перевозити повітряним шляхом. Однак така конструкція робить розрахунок більш вразливим для ворожого вогню.

"Мальва" призначена для ураження живої сили, фортифікаційних споруд і техніки противника, забезпечуючи дальність стрільби до 24-29 км звичайними снарядами і більше - при використанні активно-реактивних боєприпасів. Попри свою мобільність, ця САУ має обмежений рівень захисту та поступається гусеничним аналогам у прохідності на складній місцевості.