Бойцы ССО показали видео точного уничтожения российской САУ "Мальва"

Отмечается, что САУ была обнаружена во время воздушной разведки одного из направлений фронта. Операторы ССО передали координаты цели артиллерии дружественного подразделения и скорректировали огонь.

В результате точного удара вражеская САУ была уничтожена.

Также в результате детонации боеприпаса поврежден квадроцикл, который использовался для обслуживания "Мальвы".

Что известно о САУ "Мальва"

2С43 "Мальва" - это современная российская самоходная артиллерийская установка (САУ) калибра 152 мм, которая отличается колесным шасси вместо традиционного гусеничного. Она разработана для обеспечения высокой мобильности и быстрого развертывания в боевых условиях, что позволяет эффективно поддерживать войска на больших расстояниях.

Основной особенностью "Мальвы" является ее артиллерийская система, которая использует проверенную пушку 2А64 от САУ "Мста-С", установленную на шасси грузовика "БАЗ-6010-027" с колесной формулой 8×8.

Отсутствие бронированной башни позволяет уменьшить массу установки, что улучшает ее транспортабельность и позволяет перевозить воздушным путем. Однако такая конструкция делает расчет более уязвимым для вражеского огня.

"Мальва" предназначена для поражения живой силы, фортификационных сооружений и техники противника, обеспечивая дальность стрельбы до 24-29 км обычными снарядами и более - при использовании активно-реактивных боеприпасов. Несмотря на свою мобильность, эта САУ имеет ограниченный уровень защиты и уступает гусеничным аналогам в проходимости на сложной местности.