Бійці ССО показали, як знищують позиції ворожих гармат на Донбасі (відео)

Зазначається, що аеророзвідка ССО виявила позицію ворожої гармати Д20 поблизу Донецька. Завдяки точним координатам у співпраці з бійцями одного з артилерійських підрозділів захисники знищили російську гармату разом з боєзапасом.

Бійці ССО уточнили, що позиція противника була знищена вогнем 155-мм американської артилерійської установки М777.

Нагадаємо, за останню добу наші захисники знищили ще 670 російських окупантів, а також 10 артсистем ворога.

Також українські військові показали один з танкових боїв у районі Бахмута.

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