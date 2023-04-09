Бій на відстані витягнутої руки. Військові показали роботу танкістів під Бахмутом

Українські військові продовжують обороняти Бахмут. Захисники показали роботу танкістів та піхоти на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка в Facebook.

"Ворог на відстані витягнутої руки. Окопи орків та наших Героїв розділяє лісосмуга. На підтримку піхотинцям виїжджає танчик. Відпрацьовує. Ці кілька хвилин бою не передають весь жах ситуації і героїзм наших захисників", - зазначають бійці.

На опублікованих кадрах зафіксована робота українських танкістів, які приїхали на підтримку піхотинців. Окопи окупантів та українських захисників знаходяться через лісосмугу.

Харківські військові зазначають, що тримають оборону у районі Бахмута. Бійці показали один з запеклих боїв.

Нагадаємо, українські аеророзвідники показали, як знищили один зі спостережних пунктів росіян на Донбасі.

Також зазначимо, що за минулу добу наші захисники знищили 470 окупантів та збили 14 дронів.

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