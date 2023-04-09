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Бій на відстані витягнутої руки. Військові показали роботу танкістів під Бахмутом

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Бахмут, Неділя 09 квітня 2023 12:35
Бій на відстані витягнутої руки. Військові показали роботу танкістів під Бахмутом Фото: танкісти показали, як знищуюють ворога під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують обороняти Бахмут. Захисники показали роботу танкістів та піхоти на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка в Facebook.

Харківські військові зазначають, що тримають оборону у районі Бахмута. Бійці показали один з запеклих боїв.

На опублікованих кадрах зафіксована робота українських танкістів, які приїхали на підтримку піхотинців. Окопи окупантів та українських захисників знаходяться через лісосмугу.

"Ворог на відстані витягнутої руки. Окопи орків та наших Героїв розділяє лісосмуга. На підтримку піхотинцям виїжджає танчик. Відпрацьовує. Ці кілька хвилин бою не передають весь жах ситуації і героїзм наших захисників", - зазначають бійці.

Нагадаємо, українські аеророзвідники показали, як знищили один зі спостережних пунктів росіян на Донбасі.

Також зазначимо, що за минулу добу наші захисники знищили 470 окупантів та збили 14 дронів.

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