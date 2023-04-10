Бойцы ССО показали, как уничтожают позиции вражеских пушек на Донбассе (видео)

Отмечается, что аэроразведка ССО выявила позицию вражеской пушки Д20 вблизи Донецка. Благодаря точным координатам в сотрудничестве с бойцами одного из артиллерийских подразделений защитники уничтожили российскую пушку вместе с боезапасом.

Бойцы ССО уточнили, что позиция противника была уничтожена огнем 155-мм американской артиллерийской установки М777.

Напомним, за последние сутки наши защитники уничтожили еще 670 российских оккупантов, а также 10 артсистем врага.

Также украинские военные показали один из танковых боев в районе Бахмута.

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