Бійці ССО за допомогою HIMARS знищили ворожу САУ під Куп'янськом (відео)

Воїни Сил спеціальних операцій (ССО) за допомогою HIMARS знищили російську самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт-С" на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як повідомляється, оператори 3-го полку ССО виявили позицію самохідної артилерійської установки 2С5 "Гіацинт-С" на Купʼянському напрямку



Спецпризначенці провели додаткові розвідувальні дії та скоригували вогонь HIMARS підрозділу Сил оборони.



"Як результат - мінус одна артилерійська установка у противника", - зазначили у ССО.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 27 листопада, склали 750 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 325 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків та 11 автомобільної техніки.

Зокрема, на Таврійському напрямку протягом минулої доби українські воїни ліквідували понад 500 окупантів та знищили три танки.