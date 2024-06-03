Бійці Сил спецоперацій вполювали російську РЛС та показали результати роботи

Українські захисники вполювали та завдали удару по радіолокаційної станції окупантів "Каста". Подробицями та результатами роботи вони поділились в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сил спеціальних операцій в Telegram .

"Оператори ССО під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Силах спецоперацій, дана модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах.

Відомо, що вперше РЛС "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій території Луганської області. За даними ССО, тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БПЛА.

"Наші оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО", - зазначають українські оборонці.