Бійці Сил спецоперацій вполювали російську РЛС та показали результати роботи
Українські захисники вполювали та завдали удару по радіолокаційної станції окупантів "Каста". Подробицями та результатами роботи вони поділились в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сил спеціальних операцій в Telegram.
"Оператори ССО під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у Силах спецоперацій, дана модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах.
Відомо, що вперше РЛС "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій території Луганської області. За даними ССО, тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БПЛА.
"Наші оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО", - зазначають українські оборонці.
Українські війська нищать техніку та живу силу РФ
Сьогодні ми повідомляли, як українські захисники знищили окупантів, які проводили наступ у Вовчанську.
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Також раніше повідомлялось, що українські захисники на Півдні завдали точного удару по оборонних укріпленнях росіян.
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