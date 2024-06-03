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Бійці Сил спецоперацій вполювали російську РЛС та показали результати роботи

Україна, Понеділок 03 червня 2024 13:22
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Бійці Сил спецоперацій вполювали російську РЛС та показали результати роботи Фото: ССО знищили РЛС окупантів (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники вполювали та завдали удару по радіолокаційної станції окупантів "Каста". Подробицями та результатами роботи вони поділились в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сил спеціальних операцій в Telegram.

"Оператори ССО під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Силах спецоперацій, дана модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах.

Відомо, що вперше РЛС "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій території Луганської області. За даними ССО, тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БПЛА.

"Наші оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО", - зазначають українські оборонці.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Сьогодні ми повідомляли, як українські захисники знищили окупантів, які проводили наступ у Вовчанську.

Напередодні українські прикордонники знищили російський танк Т-72 на Бахмутському напрямку.

Також раніше повідомлялось, що українські захисники на Півдні завдали точного удару по оборонних укріпленнях росіян.

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