Бойцы Сил спецопераций выследили российскую РЛС и показали результаты работы

Украинские защитники выследили и нанесли удар по радиолокационной станции оккупантов "Каста". Подробностями и результатами работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил специальных операций в Telegram .

"Операторы ССО во время аэроразведки на одном из операционных направлений обнаружили место размещения российской радиолокационной подвижной станции "Каста-2Е2", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Силах спецопераций, данная модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, предназначенным для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и летающих на сверхмалых высотах.

Известно, что впервые РЛС Каста зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной территории Луганской области. По данным ССО, тогда россияне завезли технику для противодействия ударным БПЛА.

"Наши операторы нанесли огневое поражение по российскому РЛС одной из новейших разработок, поступившей на вооружение ССО", - отмечают украинские защитники.