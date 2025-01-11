Сили оборони показали кадри взяття в полон військових КНДР у Курській області

Сили оборони вперше взяли в полон двох військових КНДР в Курській області. З'явились кадри їх полонення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій, Десантно-штурмові війська ЗСУ.
"Оператори тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій ЗС України взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області РФ", - кажуть у ССО.
За даними спецпризначенців, після евакуації з поля бою оператори ССО надали полоненому з КНДР першу домедичну допомогу.
Кадри взяття в полон в Курській області другого північнокорейського війського показали і Десантно-штурмові війська ЗСУ.
"Він потрапив у полон вже під час першого бойового завдання, зокрема введенні штурмових дій позицій підрозділів Поліської бригади ДШВ", - розповіли десантники.
На озброєнні у полоненого було спорядження і зброя російського виробництва.
Сили оборони України вперше взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Один з них потрапив у полон 9 січня.
За словами президента України Володимира Зеленського, це завдання було з зірочкою, бо Росія робить все для того, щоб приховати участь військ КНДР в Курській області проти ЗСУ.
Пізніше СБУ розповіла подробиці про військових КНДР, взятих у полон ЗСУ в Курській області. Одного з них полонили бійці ССО, іншого - українські десантники.
У одного з них був при собі російський військовий квиток на чуже ім'я, у іншого - ніяких документів при собі не було. Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами і наразі знаходяться у Києві, де з ними проводять слідчі дії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.