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Силы обороны показали кадры взятия в плен военных КНДР в Курской области

Фото: Силы обороны показали кадры взятия в плен военных КНДР в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Силы обороны впервые взяли в плен двух военных КНДР в Курской области. Появились кадры их пленения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций, Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ", - говорят в ССО.

По данным спецназовцев, после эвакуации с поля боя операторы ССО оказали пленному из КНДР первую домедицинскую помощь.

Кадры взятия в плен еще одного военного КНДР

Кадры взятия в плен в Курской области второго северокорейского военного показали и Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Он попал в плен уже во время первого боевого задания, в частности введении штурмовых действий позиций подразделений Полесской бригады ДШВ", - рассказали десантники.

На вооружении у пленного было снаряжение и оружие российского производства.

Взятие в плен военных КНДР в Курской области

Силы обороны Украины впервые взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Один из них попал в плен 9 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, это задание было со звездочкой, потому что Россия делает все для того, чтобы скрыть участие войск КНДР в Курской области против ВСУ.

Позже СБУ рассказала подробности о военных КНДР, взятых в плен ВСУ в Курской области. Одного из них пленили бойцы ССО, другого - украинские десантники.

У одного из них был при себе российский военный билет на чужое имя, у другого - никаких документов при себе не было. Пленные не разговаривают на украинском, английском или русском языках и сейчас находятся в Киеве, где с ними проводят следственные действия.

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