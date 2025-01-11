Силы обороны показали кадры взятия в плен военных КНДР в Курской области

Взятие в плен военных КНДР в Курской области

Силы обороны Украины впервые взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Один из них попал в плен 9 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, это задание было со звездочкой, потому что Россия делает все для того, чтобы скрыть участие войск КНДР в Курской области против ВСУ.

Позже СБУ рассказала подробности о военных КНДР, взятых в плен ВСУ в Курской области. Одного из них пленили бойцы ССО, другого - украинские десантники.

У одного из них был при себе российский военный билет на чужое имя, у другого - никаких документов при себе не было. Пленные не разговаривают на украинском, английском или русском языках и сейчас находятся в Киеве, где с ними проводят следственные действия.

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