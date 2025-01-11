Силы обороны показали кадры взятия в плен военных КНДР в Курской области

Силы обороны впервые взяли в плен двух военных КНДР в Курской области. Появились кадры их пленения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций, Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ", - говорят в ССО.

По данным спецназовцев, после эвакуации с поля боя операторы ССО оказали пленному из КНДР первую домедицинскую помощь.

Кадры взятия в плен еще одного военного КНДР

Кадры взятия в плен в Курской области второго северокорейского военного показали и Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Он попал в плен уже во время первого боевого задания, в частности введении штурмовых действий позиций подразделений Полесской бригады ДШВ", - рассказали десантники.

На вооружении у пленного было снаряжение и оружие российского производства.