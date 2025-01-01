Бійці СБУ за останній тиждень року вразили понад 170 одиниць техніки окупантів (відео)

Ситуація на фронті

Російські окупаційні війська продовжують наступати на фронті, особливо зосереджуючись на сході України. За минулу добу на лінії фронту зафіксували майже 200 бойових зіткнень.

Найважчими напрямками залишають Покровський, Курахівський, Времівський, Лиманський, Курський, а також Краматорський. Як зазначають Сили оборони, у Часовому Яру та Торецьку точаться бойові дії у межах міста.

Детальніше про те, чого чекати на фронті у 2025 році - в окремому матеріалі РБК-Україна.

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