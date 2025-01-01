Бойцы СБУ за последнюю неделю года поразили более 170 единиц техники оккупантов (видео)

Ситуация на фронте

Российские оккупационные войска продолжают наступать на фронте, особенно сосредотачиваясь на востоке Украины. За минувшие сутки на линии фронта зафиксировали почти 200 боевых столкновений.

Самыми тяжелыми направлениями остаются Покровское, Кураховское, Времевское, Лиманское, Курское, а также Краматорское. Как отмечают Силы обороны, в Часовом Яру и Торецке идут боевые действия в черте города.

Подробнее о том, чего ждать на фронте в 2025 году - в отдельном материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.