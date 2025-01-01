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Бійці СБУ за останній тиждень року вразили понад 170 одиниць техніки окупантів (відео)

Україна , Середа 01 січня 2025 14:51
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Бійці СБУ за останній тиждень року вразили понад 170 одиниць техніки окупантів (відео) Фото: бійці СБУ за тиждень вразили понад 170 одиниць техніки РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Воїни СБУ протягом тижня вразили понад 170 одиниць техніки росіян. Втрати техніки зменшують наступальні можливості ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

Як зазначається, за минулий тиждень бійці Центру спецоперацій "А" СБУ ударними дронами уразили 174 одиниці військового транспорту росіян.

"А без підвозу боєприпасів та підкріплення наступальні можливості ворога суттєво зменшуються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили раніше в Генштабі ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила понад 790 тисяч солдатів.

Лише за останню добу українські захисники ліквідували 1250 окупантів, а також знищили десятки одиниць техніки ворога. Серед знищеної техніки танки, ББМ, артилерійські системи, гелікоптери, автотехніка.

Ситуація на фронті

Російські окупаційні війська продовжують наступати на фронті, особливо зосереджуючись на сході України. За минулу добу на лінії фронту зафіксували майже 200 бойових зіткнень.

Найважчими напрямками залишають Покровський, Курахівський, Времівський, Лиманський, Курський, а також Краматорський. Як зазначають Сили оборони, у Часовому Яру та Торецьку точаться бойові дії у межах міста.

Детальніше про те, чого чекати на фронті у 2025 році - в окремому матеріалі РБК-Україна.

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