Бойцы СБУ за последнюю неделю года поразили более 170 единиц техники оккупантов (видео)

Воины СБУ в течение недели поразили более 170 единиц техники россиян. Потери техники уменьшают наступательные возможности врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали 1250 оккупантов, а также уничтожили десятки единиц техники врага. Среди уничтоженной техники танки, ББМ, артиллерийские системы, вертолеты, автотехника.

Как сообщили ранее в Генштабе ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла более 790 тысяч солдат.

"А без подвоза боеприпасов и подкрепления наступательные возможности врага существенно уменьшаются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за прошедшую неделю бойцы Центра спецопераций "А" СБУ ударными дронами поразили 174 единицы военного транспорта россиян.

Ситуация на фронте

Российские оккупационные войска продолжают наступать на фронте, особенно сосредотачиваясь на востоке Украины. За минувшие сутки на линии фронта зафиксировали почти 200 боевых столкновений.

Самыми тяжелыми направлениями остаются Покровское, Кураховское, Времевское, Лиманское, Курское, а также Краматорское. Как отмечают Силы обороны, в Часовом Яру и Торецке идут боевые действия в черте города.

Подробнее о том, чего ждать на фронте в 2025 году - в отдельном материале РБК-Украина.

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