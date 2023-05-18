Бойцы СБУ в сутки уничтожили дронами более 10 единиц российской техники
Фото: СБУ с помощью дронов уничтожила 11 единиц российской техники (GettyImages)
В течение последних суток спецназовцы СБУ с помощью дронов уничтожили более 10 единиц российской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
"Наши операторы ударных дронов из Центра спецопераций "А" ежедневно отправляют "к Кобзону" колонны россиян вместе с танками и пушками", - сообщили в СБУ.
По ее данным, за сутки было уничтожено:
- СОУ "МСТО-С";
- танк;
- БМП-3;
- противотанковая пушка МТ-12 "Рапира";
- РЭБ;
- 6 единиц транспортной техники;
- 15 оккупантов.
Таким образом, бойцы СБУ уничтожили сразу 11 единиц техники.
Напомним, ВСУ во время штурма создали плацдарм для дальнейшего наступления под Бахмутом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.