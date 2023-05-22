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Бійці "РДК" показали відео з Бєлгородської області, зробивши важливу заяву

Фото: "РДК" проник у Безлюдівку Бєлгородської області РФ 22 травня (t.me/russvolcorps)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК), які допомагають захищати Україну, показали кадри своєї спецоперації в районі села Безлюдівка (Шебекинський район, Бєлгородської області РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал підрозділу.

"Бійці "РДК" знову перетнули кордон Російської Федерації. Росія скоро буде вільною", - кажуть бійці у відео.

На кадрах можна побачити декількох бійців, які стоять біля вказівника "Безлюдівка" - села, що розташоване у прикордонній з Україною Бєлгородській області РФ.

Що відомо про рейди "РДК"

2 березня росіяни звинуватили Україну в тому, що вона нібито направила свою ДРГ на прикордонну територію Брянської області, і там почалися бої. Зокрема, солдатів, які перетнули кордон, звинувачували у "розстрілі шкільного автобуса". Пізніше саме "РДК" взяв на себе відповідальність за інцидент. За даними Financial Times, Україна нібито знала, що "Російський добровольчий корпус" проведе операцію в Брянській області і це питання нібито було навіть узгоджене. 6 квітня у російській Брянській області знову заявили про нібито спробу проникнення "української ДРГ" у село Случовськ.

Обстріли Бєлгородської області

Війська РФ часто використовують територію Бєлгородської області, щоб завдавати ударів по Харкову та населеним пунктам Харківської області. При цьому, при кожній нагоді, в РФ не втомлюються заявляти про нібито "обстріли" цього прикордонного регіону, зокрема Шебекинського району. Наприклад, вночі, 21 травня, у Білгородській області РФ лунали вибухи, після яких виникла сильна пожежа. 19 травня тут також було неспокійно.

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Російська Федерація