Бойцы "РДК" показали видео из Белгородской области, сделав важное заявление

"Бойцы "РДК" снова пересекли границу Российской Федерации. Россия скоро будет свободной", - говорят бойцы в видео.

На кадрах можно увидеть нескольких бойцов, стоящих у указателя "Безлюдовка" - села, расположенного в приграничной с Украиной Белгородской области РФ.

Что известно о рейдах "РДК"

2 марта россияне обвинили Украину в том, что она якобы направила свою ДРГ на приграничную территорию Брянской области, и там начались бои. В частности, солдат, пересекших границу, обвиняли в "расстреле школьного автобуса". Позже именно РДК взял на себя ответственность за инцидент. По данным Financial Times, Украина якобы знала, что "Русский добровольческий корпус" проведет операцию в Брянской области и этот вопрос якобы был даже согласован. 6 апреля в российской Брянской области снова заявили о якобы попытке проникновения "украинской ДРГ" в село Случовск.

Обстрелы Белгородской области

Войска РФ часто используют территорию Белгородской области, чтобы наносить удары по Харькову и населенным пунктам Харьковской области. При этом, при каждом удобном случае, в РФ не устают заявлять о якобы "обстрелах" этого приграничного региона, в частности Шебекинского района. Например, ночью, 21 мая, в Белгородской области РФ звучали взрывы, после которых возник сильный пожар. 19 мая здесь также было неспокойно.