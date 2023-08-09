Бійці Нацгвардії знищили ворожий міномет "Васильок" з боєкомплектом в районі Бахмута

Військовослужбовці Нацгвардії знищили мінометний розрахунок російських військ разом зі снарядами. Це трапилось на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.

"На відео знищення російського 82-мм автоматичного міномета 2Б9 "Васильок" разом з БК на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні. Ворожий міномет вдалося знищити бригаді швидкого реагування "Рубіж".