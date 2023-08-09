Бійці Нацгвардії знищили ворожий міномет "Васильок" з боєкомплектом в районі Бахмута
Фото: бійці Нацгвардії знищили ворожий міномет "Васильок" з боєкомплектом (Getty Images)
Військовослужбовці Нацгвардії знищили мінометний розрахунок російських військ разом зі снарядами. Це трапилось на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.
"На відео знищення російського 82-мм автоматичного міномета 2Б9 "Васильок" разом з БК на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.
Ворожий міномет вдалося знищити бригаді швидкого реагування "Рубіж".
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