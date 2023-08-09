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Бійці Нацгвардії знищили ворожий міномет "Васильок" з боєкомплектом в районі Бахмута

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Україна, Середа 09 серпня 2023 09:16
Бійці Нацгвардії знищили ворожий міномет "Васильок" з боєкомплектом в районі Бахмута Фото: бійці Нацгвардії знищили ворожий міномет "Васильок" з боєкомплектом (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Військовослужбовці Нацгвардії знищили мінометний розрахунок російських військ разом зі снарядами. Це трапилось на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.

"На відео знищення російського 82-мм автоматичного міномета 2Б9 "Васильок" разом з БК на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Ворожий міномет вдалося знищити бригаді швидкого реагування "Рубіж".

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