Бойцы Нацгвардии уничтожили вражеский миномет "Василек" с боекомплектом в районе Бахмута

Военнослужащие Нацгвардии уничтожили минометный расчет русских войск вместе со снарядами. Это произошло на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

"На видео уничтожение российского 82-мм автоматического миномета 2Б9 "Василек" вместе с БК на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Вражеский миномет удалось уничтожить бригаде быстрого реагирования "Рубеж".

Потери РФ в Украине

Утро 9 августа началось с хорошей новости - ВСУ "приземлили" еще один вертолет оккупантов. Правда, тип его пока устанавливается. Кроме того, по данным на утро украинские силы обороны уничтожили уже более 5 тысяч артиллерийских российских систем.

Напомним, еще в мае согласно рейтингу Global Firepower, потери России в войне в Украине были наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.