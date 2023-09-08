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Бійці Нацгвардії знищили російського кулеметника з 880 м (відео)

Фото: бійці Нацгвардії знищили кулеметника з 880 м (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Нацгвардійці знищили російського кулеметника. Цей випадок незвичний, бо відстань до "цілі" була 880 метрів.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"З дистанції 880 метрів був знищений російський кулеметник", - йдеться в повідомленні.

За даними генерала, ворога знищила група "Привид" Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, Сирський не вперше показує роботу снайперів групи "Привид". Так, 21 червня снайперам вдалося ліквідувати росіян з дистанції 380 метрів. Крім того, українські снайпери не бояться близько до ворога підбиратися, влучно стріляючи по окупантах навіть уночі. Так, один із снайперів знищив ворожого спостерігача із 250 м у районі Бахмута.

Втрати РФ в Україні

ЗСУ ліквідували за добу ще 640 російських окупантів, втрати Росії у живій силі з 24 лютого 2022 року, коли відбулося масштабне вторгнення, вже склали 267 540 військових. Нагадаємо, на ранок четверга, 7 вересня, українським бійцям Військово-морських сил вдалося знищити за добу два катери російських окупантів.

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