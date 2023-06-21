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Сирський показав, як снайпери знищують окупантів з відстані 380 м під Бахмутом

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Середа 21 червня 2023 09:31
Сирський показав, як снайпери знищують окупантів з відстані 380 м під Бахмутом Фото: снайпери знищують окупантів з відстані 380 м на Бахмутському напрямку (t me landforcesofukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Українські снайпери продовжують знищувати окупантів у Бахмуті та на Бахмутському напрямку.

Відео однієї з таких операцій показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Бахмутський напрямок. Ніч. Працює група снайперів "Привид" ОПБр", - розповів він.

Сирський розповів, що ліквідація російської живої сили відбувалась з дистанції 380 метрів та була вдалою.

Ситуація на фронті на ранок

За даними Генштабу, російські війська продовжують зосереджуватися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Упродовж доби сталося 40 бойових зіткнень. Зокрема, на Бахмутському напрямку окупанти за останню добу наступали в напрямку Оріхово-Василівки Донецької області, але безуспішно.

При цьому, згідно з даними карт Інституту вивчення війни, на кордоні між Запорізькою та Донецькою областями йдуть важкі бої, населені пункти, ймовірно, переходять від одного боку до іншого. Проте ЗСУ продовжують просуватися як у цьому напрямі, і на інших.

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