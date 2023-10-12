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Бійці Нацгвардії знищили потужну вежу радіозв'язку окупантів (відео)

Україна, Четвер 12 жовтня 2023 10:41
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Бійці Нацгвардії знищили потужну вежу радіозв'язку окупантів (відео) Фото: бійці Нацгвардії знищили потужну вежу радіозв'язку окупантів (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Нацгвардії знищили потужну вежу радіозв'язку російських військ на півдні України. Момент атаки потрапив на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Нацгвардійцями пошкодили і вивели з ладу потужну вежу радіозв'язку військ РФ", - йдеться в повідомленні.

Над ураженням цілі працювали аеророзвідниики 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.

Втрати РФ в Україні

На ранок четверга, 12 жовтня, втрати загарбників склали 990 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 284 890 військових. Крім того, ЗСУ знищили 118 одиниць танків, ББМ та артсистем. При цьому, на півдні ЗСУ ліквідували понад 30 ворожих солдатів, а також 9 одиниць техніки, включаючи БПЛА та артустановки.

Нагадаємо, що днем раніше, 11 жовтня, ЗСУ збили російський літак Су-25 та вбили 820 окупантів.

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