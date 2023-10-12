Бойцы Нацгвардии уничтожили мощную башню радиосвязи оккупантов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Нацгвардейцы повредили и вывели из строя мощная башня радиосвязи войск РФ", - говорится в сообщении.

Над поражением цели работали аэроразведчики 11 бригады им. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Потери РФ в Украине

На утро четверга, 12 октября, потери захватчиков составили 990 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 284890 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 118 единиц танков, ББМ и артсистем. При этом, на юге ВСУ ликвидировали более 30 вражеских солдат, а также 9 единиц техники, включая БПЛА и артустановки.

Напомним, что днем ранее, 11 октября, ВСУ сбили российский самолет Су-25 и убили 820 оккупантов.