Сили оборони розповіли про втрати оккупантів на півдні України
На півдні України військові ЗСУ продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці. Минулої доби на цьому відрізку фронту бійці ЗСУ ліквідували понад 30 ворожих солдатів, а також 9 одиниць техніки, включаючи БПЛА та артустановки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.
Як повідомили військові, наші захисники на південному фронті продовжують виконання вогневих завдань.
За минулу добу ворогові завдано таких втрат:
- 33 окупанти;
- 1 самохідний міномет "Тюльпан";
- 3 гармати;
- 1 дрон-камікадзе невизначеного типу;
- 4 одиниці автомобільної техніки.
Крім того, військові ЗСУ знищили ще один польовий пункт боєпостачання російських загарбників.
Втрати росармії в Україні
Як свідчать дані Генерального штабу ЗСУ станом на сьогоднішній ранок, 12 жовтня, втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України за добу склали ще 990 солдатів, а загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 284 890 військових.
Також Сили оборони України за добу знищили 118 одиниць танків, ББМ та артсистем.
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