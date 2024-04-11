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Бійці Нацгвардії знищили блокпост окупантів на півдні України (відео)

Фото: бійці Нацгвардії знищили блокпост окупантів на півдні України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Національної гвардії України знищили блокпост окупантів на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.

"Під час розвідки можливих позицій ворога в своєму районі відповідальності аеророзвідники 11 бригади ім. М. Грушевського НГУ виявили діючий блокпост окупантів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили військові, завдяки скоординованим діям та FPV-дронам, об’єкт перетворився на тимчасово непридатний для незаконних дій збройних формувань РФ. 

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 55 бойових зіткнень. Ворог активно штурмував позиції захисників на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Крім того, ЗСУ завдали російським окупантам суттєвих втрат у бронетехніці під час п'ятимісячних боєдотиків поблизу Тернів, а загарбники продовжують спроби просуватися у бік Часового Яру.

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