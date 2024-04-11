ЗСУ спалили багато техніки окупантів біля Тернів: карти ISW

В Україні на фронті тривають позиційні бої на більшості напрямків. Сили оборони завдали російським окупантам суттєвих втрат у бронетехніці під час п'ятимісячних боєзіткнень поблизу Тернів, а загарбники продовжують спроби просуватися у бік Часового Яру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

10 квітня тривали позиційні бої на рубежі Куп’янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали на південний схід від Куп'янська в районі Кислівки та Іванівки; на захід від Сватового біля Андріївки; на захід від Кремінної біля Тернів; і на південь від Кремінної біля Григорівки та Білогорівки.

Геолокаційна організація з відкритим джерелом GeoConfirmed повідомила 10 квітня, що геолокаційні кадри та супутникові зображення свідчать про те, що війська РФ втратили (імовірно, виведені з ладу та знищені) від 102 до 107 броньованих машин поблизу Тернів між 10 грудня 2023 року та 10 квітня 2024 року, включаючи дев’ять машин у грудні, 26 у січні, 24 у лютому, 36 у березні та від двох до семи автомобілів у перші 10 днів квітня.

10 квітня російські державні ЗМІ повідомили, що внаслідок обстрілу з боку України поблизу Кремінної загинув офіцер прес-служби Західного угруповання військ МО РФ Євген Половодов і поранено ще двох осіб, які його супроводжували.

Операція №2 - Донецька область

10 квітня позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута, але підтверджених змін у цьому районі не було. 9 квітня російський "воєнкор" заявив, що війська РФ нібито просунулися приблизно на 2 км вглиб до Виїмки (на південний схід від Сіверська), хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження

10 квітня позиційні бої точилися на схід від Сіверська біля Верхньокам'янського, на південний схід від Сіверська біля Виїмки та на південь від Сіверська біля Роздолівки.

У звіті вказується, що станом на 10 квітня війська РФ захопили все Іваніське і продовжили наступ на схід від Часів Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, показують, що окупанти нещодавно просунулися далі на захід від Іванівського (на схід від Часів Яр) вздовж траси Т0504 (Бахмут-Часів Яр) і припускають, що війська РФ, ймовірно, захопили все Іванівське.

Українське джерело, яке опублікувало кадри, стверджувало, що окупанти досягли успіху під час нещодавнього механізованого штурму приблизно підсиленої роти.

"ISW спостерігав, як російські сили проводили механізовану атаку такого ж розміру в цьому районі 4 квітня, але незрозуміло, чи російські війська наступали під час штурму 4 квітня або під час інших недавніх механізованих штурмів", - йдеться у публікації.

9 квітня російський "воєнкор" заявив, що війська РФ просунулися поблизу східної Григорівки (на північ від Часів Яр) і що українські сили нібито відступили з позицій на північний схід від Калинівки (безпосередньо на північ від Часів Яру), хоча ISW не спостерігає візуального підтвердження цих тверджень.

Позиційні бої тривали на північний схід від Часів Яру поблизу Богданівки; поблизу Часів Яр і районі Новий на схід від н.п. Часів Яр біля Іванівського; і на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки та Андріївки.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 10 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, показують, що окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на північний схід від Бердичів (на північний захід від Авдіївки).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на південь від Новокалинового (на північний захід від Авдіївки), просунулися на кілометр у глибину та на 720 метрів у ширину на південний схід від Уманського (на захід від Авдіївки) і підійшли до північної околиці Нетайлового (на південний захід від Авдіївки). Також російські блогери стверджували, що війська РФ начебто витіснили українські сили з позицій у Семенівці (на захід від Авдіївки) і контролювали до 45 відсотків населеного пункту. Проте в ISW не знайшли підтвердження жодної з цих заяв Росії.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового, Новобахмутівки та Бердичів; на захід від Авдіївки біля Семенівки та Уманського; на південний захід від Авдіївки поблизу Первомайського та Водяного.

Повідомляється, що війська РФ 10 квітня продовжували проводити механізовані штурми розміром приблизно в роту на захід від міста Донецьк і, як повідомляється, просунулися в цьому районі, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Український офіцер заявив, що війська РФ з 8 по 9 квітня провели механізовані штурми біля Красногорівки (на захід від Донецька) із застосуванням 15 одиниць бронетехніки, у тому числі БМП і танків Т-72, і продовжили штурм у районі щонайменше роти з "десятками" одиниць бронетехніки 10 квітня. Український офіцер заявив, що під час штурму 8-9 квітня ЗСУ знищили в цьому районі сім російських бронемашин.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися в центр Красногорівки і зараз ведуть бої біля Красногорівського цегельного заводу, а також про те, що окупанти просунулися до 280 метрів у глибину та 550 метрів у ширину на південь від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька). Проте ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки, Побєди та Водяного.

4 квітня тривали позиційні бої в районі адмінкордону Донецько-Запорізької області. Позиційні бої велися на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного та на південний схід від Вугледара в районі Микільського.

"Південна вісь"

10 квітня тривали позиційні бойові дії в західній Запорізькій області. Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито незначно просунулися на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного), хоча в ISW не помітили візуальних доказів цього твердження.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового.

Повідомляється, що ЗСУ нещодавно завдали ударів по кількох російських передових командних пунктах під час позиційних боїв на східному (лівому) березі Херсонської області. 10 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили кілька наземних атак росіян на наші позиції поблизу Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області. Російський Telegram-канал, видаючи себе за співробітника невідомої філії російських спецслужб, 9 квітня заявив, що українські війська завдали удару по командному пункту 205-ї мотострілецької бригади РФ під Каховкою 5 квітня. У Telegram-каналі також зазначено, що 6 квітня українські війська завдали удару з Himars по командному пункту невизначеного російського підрозділу, ймовірно ще одного підрозділу 49-ї ОМС РФ, поблизу Ольгиного, убивши трьох російських військовослужбовців, поранивши ще одного та поранивши двох російських військовослужбовців. транспортних засобів. Разом з тим в ISW не спостерігали за кадрами заявлених ударів, та не можуть незалежно перевірити заяви каналу Telegram.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ 10 квітня повідомляли, що на фронті за добу відбулося 83 бойових зіткнення.

Також зазначалося, що найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках - окупанти здійснили 29 і 28 атак відповідно.

Додамо також, що за даними військового командування, загальна кількість втрат російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну вже становить близько 450 080 солдатів.