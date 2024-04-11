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Бойцы Нацгвардии уничтожили блокпост оккупантов на юге Украины (видео)

Фото: бойцы Нацгвардии уничтожили блокпост оккупантов на юге Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили блокпост оккупантов на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.

"В ходе разведки возможных позиций врага в своем районе ответственности аэроразведчики 11 бригады им. М. Грушевского НГУ обнаружили действующий блокпост оккупантов", - говорится в сообщении.

Как отметили военные, благодаря скоординированным действиям и FPV-дронам объект превратился в временно непригодный для незаконных действий вооруженных формирований РФ.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 55 боевых столкновений. Враг активно штурмовал позиции защитников на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Кроме того, ВСУ нанесли российским оккупантам существенные потери в бронетехнике во время пятимесячных боеприкосновений вблизи Тернов, а захватчики продолжают попытки продвигаться в сторону Часова Яра.

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