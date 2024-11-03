UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Бійці Нацгвардії збили російський дрон з кулемета над Києвом під час атаки (фото)

Фото: Нацгвардія збила російський дрон із кулемета над Києвом під час атаки (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Військовослужбовці Нацгвардії збили російський дрон над Києвом під час чергової атаки. БПЛА "приземлили" за допомогою кулемета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.

"Під час чергової російської повітряної атаки на Київщину нацгвардійці успішно знищили ворожий безпілотний апарат влучним вогнем з кулемета", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Нацгвардії, дії військових з охорони повітряного простору над столицею дозволили знищити російський БПЛА без людських жертв та руйнувань.

 

 

Атаки РФ на Київ

Російські війська в ніч проти 3 листопада намагалися атакувати Київ. Тривога у Києві тривала понад п'ять годин. Безпілотники летіли на столицю групами та на дуже низькій швидкості.

Незважаючи на те, що у Києві фіксуються пошкодження через падіння уламків дронів одразу у двох районах, усі БПЛА, що летіли на Київ, були збиті.

Щодо Київської області, де відбивали атаку на столиці, пошкодження є у п'яти районах. Також фіксувалися пожежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДрони