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Бойцы Нацгвардии сбили российский дрон с пулемета над Киевом во время атаки (фото)

Фото: Нацгвардия сбила российский дрон из пулемета над Киевом во время атаки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Военнослужащие Нацгвардии сбили российский дрон над Киевом во время очередной атаки. БПЛА "приземлили" с помощью пулемета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.

"Во время очередной российской воздушной атаки на Киевщину нацгвардейцы успешно уничтожили вражеский беспилотный аппарат точным огнем из пулемета", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Нацгвардии, действия военных по охране воздушного пространства над столицей позволили уничтожить российский БПЛА без человеческих жертв и разрушений.

 

 

Атаки РФ на Киев

Российские войска в ночь на 3 ноября пытались атаковать Киев. Тревога в Киеве длилась больше пяти часов. Беспилотники летели на столицу группами и на очень низкой скорости.

Несмотря на то, что в Киеве фиксируются повреждения из-за падения обломков дронов сразу в двух районах, все БПЛА, которые летели на Киев, были сбиты.

Что касается Киевской области, где отбивали атаку на столицы, повреждения есть в пяти районах. Также фиксировались пожары.

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