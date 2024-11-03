Бойцы Нацгвардии сбили российский дрон с пулемета над Киевом во время атаки (фото)

Атаки РФ на Киев

Российские войска в ночь на 3 ноября пытались атаковать Киев. Тревога в Киеве длилась больше пяти часов. Беспилотники летели на столицу группами и на очень низкой скорости.

Несмотря на то, что в Киеве фиксируются повреждения из-за падения обломков дронов сразу в двух районах, все БПЛА, которые летели на Киев, были сбиты.

Что касается Киевской области, где отбивали атаку на столицы, повреждения есть в пяти районах. Также фиксировались пожары.

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