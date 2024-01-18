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Бійці Нацгвардії "за раз" захопили в полон 7 окупантів

Україна, Четвер 18 січня 2024 13:30
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Бійці Нацгвардії "за раз" захопили в полон 7 окупантів Фото: бійці Нацгвардії "за раз" захопили в полон 7 окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Нацгвардії під час одного з зіткнень на Донбасі взяли в полон 7 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.

"Військовослужбовці Національної гвардії взяли у полон 7 окупантів на східному напрямку", - розповів він.

Подробиці інциденту

Як зазначив Півненко, гвардійці, які виконують завдання на одному зі східних напрямків, утримують свої позиції.

"У результаті одного із боєзіткнень, наші бійці відбили спробу противника просуватися вперед, а також взяли у полон 7 окупантів", - додав він.

Бійці Нацгвардії &quot;за раз&quot; захопили в полон 7 окупантів

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 18 січня, становили 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 367 600 військових. Крім того, ЗСУ знищили 41 дрон, 21 танк та 38 ББМ. Зокрема, 17 січня ЗСУ знищили 57 одиниць військової техніки ворога та ліквідували 385 окупантів на Таврійському напрямку.

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