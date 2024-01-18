ua en ru
Чт, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бойцы Нацгвардии "за раз" захватили в плен 7 оккупантов

Украина, Четверг 18 января 2024 13:30
UA EN RU
Бойцы Нацгвардии "за раз" захватили в плен 7 оккупантов Фото: бойцы Нацгвардии "за раз" захватили в плен 7 оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Нацгвардии во время одного из боестолкновений на Донбассе взяли в плен 7 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

"Военнослужащие Национальной гвардии взяли в плен 7 оккупантов на восточном направлении", - рассказал он.

Подробности инцидента

Как отметил Пивненко, гвардейцы, выполняющие задачи на одном из восточных направлений, удерживают свои позиции.

"В результате одного из боеприкосновений, наши бойцы отразили попытку противника продвигаться вперед, а также взяли в плен 7 оккупантов", - добавил он.

Бойцы Нацгвардии &quot;за раз&quot; захватили в плен 7 оккупантов

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 18 января, составили 780 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 367600 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 41 дрон, 21 танк и 38 ББМ. В частности, 17 января ВСУ уничтожили 57 единиц военной техники врага и ликвидировали 385 оккупантов на Таврическом направлении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Удары по Чугуеву, Херсону и не только. Последствия массированной атаки РФ по Украине
Удары по Чугуеву, Херсону и не только. Последствия массированной атаки РФ по Украине
DAILY
Почему военным до сих пор сложно получить статус УБД и зачем он нужен
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Почему военным до сих пор сложно получить статус УБД и зачем он нужен