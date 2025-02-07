Бійці Нацгвардії взяли у полон шістьох росіян на Покровському напрямку (відео)
Бійці Нацгвардії взяли в полон шістьох росіян. Окупанти здалися на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.
"Воїни 3-го батальйону бригади "Спартан" поповнили "обмінний фонд" шістьма окупантами", - йдеться у повідомленні.
За словами військових, під час спроби штурму група з п’яти російських найманців потрапила під щільний вогонь та укрилася в приватному будинку.
"Продовжувати бій або відступити окупанти не змогли, тому добровільно здалися в полон", - розповіли у Нацгвардії.
Ще один росіянин - єдиний зі своєї штурмової групи, що вижив - шість діб ходив між будинками, а коли зрозумів, що допомоги не буде, вирішив здатися в полон.
Ситуація на фронті
За 6 лютого на фронті відбулось 101 бойове зіткнення. Найбільше ворог тиснув на Лиманському й Покровському напрямках.
Зокрема, російська армія активізувала свій наступ на Краматорському та Торецькому напрямках, окупанти штурмували Часів Яр та Торецьк.
Водночас під час нової серії механізованих штурмів у Курській області, ЗСУ просунулись на відстань до п'яти кілометрів на південний схід від Суджі.
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