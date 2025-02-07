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Бойцы Нацгвардии взяли в плен шестерых россиян на Покровском направлении (видео)

Украина, Пятница 07 февраля 2025 15:36
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Бойцы Нацгвардии взяли в плен шестерых россиян на Покровском направлении (видео) Фото: бойцы Нацгвардии взяли в плен шестерых россиян на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Нацгвардии взяли в плен шестерых россиян. Оккупанты сдались на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.

"Воины 3-го батальона бригады "Спартан" пополнили "обменный фонд" шестью оккупантами", - говорится в сообщении.

По словам военных, во время попытки штурма группа из пяти российских наемников попала под плотный огонь и укрылась в частном доме.

"Продолжать бой или отступить оккупанты не смогли, поэтому добровольно сдались в плен", - рассказали в Нацгвардии.

Еще один россиянин - единственный из своей штурмовой группы, который выжил - шесть суток ходил между домами, а когда понял, что помощи не будет, решил сдаться в плен.

Ситуация на фронте

За 6 февраля на фронте состоялось 101 боевое столкновение. Больше всего враг давил на Лиманском и Покровском направлениях.

В частности, российская армия активизировала свое наступление на Краматорском и Торецком направлениях, оккупанты штурмовали Часов Яр и Торецк.

В то же время во время новой серии механизированных штурмов в Курской области, ВСУ продвинулись на расстояние до пяти километров на юго-восток от Суджи.

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