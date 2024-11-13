Бійці Нацгвардії відбили найбільший штурм РФ на Сіверському напрямку (відео)
Військові Нацгвардії відбили найбільший штурм РФ на Сіверському напрямку. Росіяни наступали на танках за підтримки бронетехніки та піхоти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.
"Один з найбільших і найважчих штурмів, який відбивали бійці 3-го батальйону оперативного призначення "Свобода" бригади "Рубіж", - йдеться у повідомленні.
Як розповіли військові, росіяни наступали на танках, бронетехніці з залученням піхоти - все одночасно поїхало в наступ по лінії бойового зіткнення на Сіверському напрямку.
"Але ворогу не вдалося досягти успіху. Воїни батальйону знищили бронетехніку противника, не віддавши жодної позиції. Окупанти зазнали великих втрат", - додали у Нацгвардії.
Ситуація на фронті
За минулу добу, 12 листопада, на Сіверському напрямку українські воїни відбили атаку в районі Верхньокам’янського.
Загалом РФ на фонті за 24 години здійснила найбільше атак на Курахівському напрямку - 47 з 162 боїв, які відбулись по всій лінії фронту. Це майже вдвічі більше, ніж на Покровському.
Як писало РБК-Україна, російські війська зосередили сили на одному напрямку фронту. І попри те, що це говорить про недостатність ресурсів, РФ не відходить від "базових" цілей.
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