Бойцы Нацгвардии отбили наибольший штурм РФ на Северском направлении (видео)

Военные Нацгвардии отбили наибольший штурм РФ на Северском направлении. Россияне наступали на танках при поддержке бронетехники и пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

"Один из самых больших и тяжелых штурмов, который отражали бойцы 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" бригады "Рубеж", - говорится в сообщении. Как рассказали военные, россияне наступали на танках, бронетехнике с привлечением пехоты - все одновременно поехало в наступление по линии боевого столкновения на Северском направлении. "Но врагу не удалось добиться успеха. Воины батальона уничтожили бронетехнику противника, не отдав ни одной позиции. Оккупанты понесли большие потери", - добавили в Нацгвардии.