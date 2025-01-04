Бійці Нацгвардії відбили наліт росіян на квадроциклах на фронті (відео)
Росіяни влаштували наліт на квадроциклах на позиції бійців Нацгвардії. Військові зупинили штурм окупантів ще на під'їзді до окопів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.
"Група ворожих штурмовиків планувала заскочити на позиції Сил оборони на квадроциклах. Проте зухвалий наліт був зупинений ще на під'їзді до окопів захисників", - розповів він.
За словами Півненка, після знищення легкової техніки, оператори ударних дронів 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" взялися за планомірну ліквідацію ворожої піхоти, яка розосередилась по місцевості.
"Результат - знищена легкова техніка, а також багато ворожих "200" та "300", - констатував генерал.
Ситуація на фронті
Ситуація на фронті в Україні залишається складною. Найбільшу кількість атак російські війська сконцентрували на Покровському напрямку. Там за добу 3 січня сталися 40 з 148 штурмів РФ.
Своєю чергою українські війська відбивають спроби загарбників просунутись у Покровську. Зокрема, попри те, що росіяни намагаються обійти Покровськ, боїв у місті немає.
Не менш складною ситуація залишається в районах Часового Яру та Торецька. Там окупанти кілька діб поспіль руйнують позиції Сил оборони. Водночас, за даними на початок грудня, українські захисники "зачистили" один з кварталів у Часовому Ярі.
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