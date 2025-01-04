ua en ru
Сб, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Бійці Нацгвардії відбили наліт росіян на квадроциклах на фронті (відео)

Україна, Субота 04 січня 2025 12:48
UA EN RU
Бійці Нацгвардії відбили наліт росіян на квадроциклах на фронті (відео) Фото: бійці Нацгвардії відбили наліт росіян на квадроциклах на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни влаштували наліт на квадроциклах на позиції бійців Нацгвардії. Військові зупинили штурм окупантів ще на під'їзді до окопів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.

"Група ворожих штурмовиків планувала заскочити на позиції Сил оборони на квадроциклах. Проте зухвалий наліт був зупинений ще на під'їзді до окопів захисників", - розповів він.

За словами Півненка, після знищення легкової техніки, оператори ударних дронів 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" взялися за планомірну ліквідацію ворожої піхоти, яка розосередилась по місцевості.

"Результат - знищена легкова техніка, а також багато ворожих "200" та "300", - констатував генерал.

Ситуація на фронті

Ситуація на фронті в Україні залишається складною. Найбільшу кількість атак російські війська сконцентрували на Покровському напрямку. Там за добу 3 січня сталися 40 з 148 штурмів РФ.

Своєю чергою українські війська відбивають спроби загарбників просунутись у Покровську. Зокрема, попри те, що росіяни намагаються обійти Покровськ, боїв у місті немає.

Не менш складною ситуація залишається в районах Часового Яру та Торецька. Там окупанти кілька діб поспіль руйнують позиції Сил оборони. Водночас, за даними на початок грудня, українські захисники "зачистили" один з кварталів у Часовому Ярі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Нацгвардія Війна в Україні
NEWS
Бої на сході: росіяни знищили українські позиції у районі Часового Яру та Торецька
Бої на сході: росіяни знищили українські позиції у районі Часового Яру та Торецька
DAILY
Базова пенсія та бали за стаж: яку реформу готують українцям і для кого зростуть виплати
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Базова пенсія та бали за стаж: яку реформу готують українцям і для кого зростуть виплати