Бойцы Нацгвардии отбили налет россиян на квадроциклах на фронте (видео)

Россияне устроили налет на квадроциклах на позиции бойцов Нацгвардии. Военные остановили штурм оккупантов еще на подъезде к окопам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

"Группа вражеских штурмовиков планировала заскочить на позиции Сил обороны на квадроциклах. Однако дерзкий налет был остановлен еще на подъезде к окопам защитников", - рассказал он.

По словам Пивненко, после уничтожения легковой техники, операторы ударных дронов 12-й бригады специального назначения "Азов" взялись за планомерную ликвидацию вражеской пехоты, которая рассредоточилась по местности.

"Результат - уничтожена легковая техника, а также много вражеских "200" и "300", - констатировал генерал.