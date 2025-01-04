Бойцы Нацгвардии отбили налет россиян на квадроциклах на фронте (видео)
Россияне устроили налет на квадроциклах на позиции бойцов Нацгвардии. Военные остановили штурм оккупантов еще на подъезде к окопам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.
"Группа вражеских штурмовиков планировала заскочить на позиции Сил обороны на квадроциклах. Однако дерзкий налет был остановлен еще на подъезде к окопам защитников", - рассказал он.
По словам Пивненко, после уничтожения легковой техники, операторы ударных дронов 12-й бригады специального назначения "Азов" взялись за планомерную ликвидацию вражеской пехоты, которая рассредоточилась по местности.
"Результат - уничтожена легковая техника, а также много вражеских "200" и "300", - констатировал генерал.
Ситуация на фронте
Ситуация на фронте в Украине остается сложной. Наибольшее количество атак российские войска сконцентрировали на Покровском направлении. Там за сутки 3 января произошли 40 из 148 штурмов РФ.
В свою очередь украинские войска отражают попытки захватчиков продвинуться в Покровске. В частности, несмотря на то, что россияне пытаются обойти Покровск, боев в городе нет.
Не менее сложной ситуация остается в районах Часового Яра и Торецка. Там оккупанты несколько суток подряд разрушают позиции Сил обороны. В то же время, по данным на начало декабря, украинские защитники "зачистили" один из кварталов в Часовом Яру.
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