Бійці Нацгвардії спалили великий польовий склад боєприпасів окупантів (відео)

Бійці Національної гвардії України на південному напрямку знищили великий польовий склад російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача НГУ Олександра Півненка.
Офіцер уточнив, що на цьому складі ворог накопичував артилерійські снаряди та протитанкові міни.
"Завдяки роботі аеророзвідників 11 бригади ім. М. Грушевського все це тепер перетворилося на попіл", - зазначив він.
Командувач Нацгвардії розповів, що на цьому тижні аеророзвідники гвардійці на південному напрямку завдали уражень по позиціях ворожих військ. Серед іншого, також були знищені:
Також Півненко опублікував відео від Південного Одеського територіального управління НГУ, де показана ліквідація накопичень боєприпасів противника.
Раніше повідомлялося, що на Куп'янському напрямку гвардійці знищили російську вежу радіоелектронної боротьби, по якій вдарили дроном. Було опубліковано відео атаки по системі РЕБ окупантів.
Додамо, що 19 жовтня українські розвідники показали кадри, як під Бахмутом "полюють" російських окупантів, та знищують ворожі укриття.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.