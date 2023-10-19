Бойцы Нацгвардии сожгли большой полевой склад боеприпасов оккупантов (видео)

Офицер уточнил, что на этом складе враг накапливал артиллерийские снаряды и противотанковые мины.

"Благодаря работе аэроразведчиков 11 бригады им. М. Грушевского все это теперь превратилось в пепел", - отметил он.

Ликвидация сил оккупантов на юге Украины

Командующий Нацгвардии рассказал, что на этой неделе аэроразведчики гвардейцы на южном направлении нанесли поражение по позициям вражеских войск. Среди прочего, также были уничтожены:

два склада БК войск РФ;

пять единиц автомобильной техники противника;

два миномета врага;

две моторных лодки;

одна башня радиосвязи;

один комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" оккупантов.

Также Пивненко опубликовал видео от Южного Одесского территориального управления НГУ, на котором показана ликвидация накоплений боеприпасов противника.